Zu einem schweren Badeunfall ist es in Nürnberg gekommen. Ein Mädchen zog sich beim Rutschen schwerste Verletzungen am Kopf zu.

Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntag, 11. Juni, im Westbad in Nürnberg. Die Polizei berichtete aber erst jetzt darüber. Demnach rutschte das Mädchen im Grundschulalter gegen 16:00 Uhr eine Bahn einer Mehrbahnrutsche hinunter.

Badegast kracht in Freibad in Nürnberg mit den Knien gegen Kopf eines Mädchens

Noch bevor das Mädchen das Ende der Rutsche erreicht hatte, rutschte ein weiterer Badegast auf Knien dem Mädchen hinterher. Als das Mädchen aus dem Wasser auftauchte, prallte die andere Person mit den Knien gegen den Kopf des Kindes. Dabei zog sich das Kind schwerste Verletzungen am Kopf zu.

Badegäste, die das Ganze mitbekommen hatten, zogen das Mädchen aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf. Die Rettungskräfte brachten das Mädchen ins Krankenhaus, wo es mehrere Stunden operiert werden musste.

Ampel an Rutschenanlage war an diesem Tag außer Betrieb

Laut Polizei gibt es an der Rutschenanlage eine Ampel, die den Betrieb auf den Rutschen steuert. An diesem Tag war sie jedoch nicht in Betrieb.

Bei dem Badegast, der dem Mädchen gegen den Kopf knallte, handelt es sich laut Polizei um eine männliche Person unbekannten Alters. Er trug eine schwarze Badehose.

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, der Badegast, der das Mädchen aus dem Wasser gezogen hatte, und die Menschen, die Erste Hilfe geleistet haben, sollen sich bei der Polizei melden. Die Beamten suchen außerdem nach dem männlichen Badegast, der mit dem Mädchen zusammengeprallt ist. Hinweise dazu nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.

Einen Tag zuvor war es bereits in einem Freibad in Burgau zu einem schweren Badeunfall gekommen. Ein fünfjähriger Junge ging in einem Nichtschwimmerbecken unter und musste reanimiert werden.