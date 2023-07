Am frühen Sonntagmorgen kam es der Polizei zufolge auf der B12 zwischen Marktoberdorf und Kaufbeuren zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Oberallgäuer verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auto überschlägt sich auf B12 - Keine Verletzten

Sein Auto prallte zunächst gegen mehrere Leitplanken, überschlug sich und kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer sowie weitere Personen wurden nicht verletzt. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Zudem wurden durch den Unfall mehrere Verkehrszeichen, Leitpfosten sowie der Grünstreifen beschädigt, was zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro führte.

Mit über 2 Promille Unfall gebaut

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 29-Jährigen eingeleitet.