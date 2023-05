Großes Glück hatte ein Autofahrer am Mittwochmorgen bei Türkheim. Sein Fahrzeug wurde von einem großen Kantholz getroffen, richtete dabei allerdings nur einen Sachschaden an.

Der Mann war am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr auf der Amberger Straße in Türkheim in Richtung Ortsausgang unterwegs. Dabei kam ihm kurz vor dem Ende der Ortschaft ein LKW mit Anhänger, bzw. Sattelauflieger entgegen, so die Polizei. Kurz bevor die beiden Autos aneinander vorbeifuhren, fiel ein 115 Zentimeter langes Kantholz vom LKW.

Verlorenes Kantholz trifft "nur" Frontschürze

Das Kantholz traf dabei das Auto und richtete einen erheblichen Schaden an der Frontschürze des Fahrzeugs an. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der LKW soll danach kurz abgebremst haben, fuhr dann allerdings weiter in Richtung Ortsmitte, so die Polizei weiter. Die Polizei in Bad Wörishofen sucht nun Zeugen des Unfalls, bzw. den Fahrer des LKW mit weißem Führerhaus. Erreichbar ist die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.