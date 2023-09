In der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Überlingen hat sich ein Unfall ereignet. Ein Jugendlicher zog sich schwere Verletzungen zu.

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg hat sich in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in der St.-Johann-Straße in Überlingen ein schwerer Kletterunfall ereignet.

Unfall in Überlinger Kletterhalle: Jugendlicher war ungesichert geklettert

Ein 16-jähriger Jugendlicher sei ungesichert an einer der Wände geklettert und dann aus mehreren Metern Höhe zu Boden gestürzt, so die Polizei weiter. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Jugendlichen in eine Klinik. Warum der Jugendliche allein und ohne Sicherung in der Halle geklettert war, ist noch nicht bekannt.

Umfangreiches Kletterangebot in Überlinger DAV-Kletterzentrum

Das DAV Kletter- und Boulderzentrum in Überlingen gehört dem Deutschen Alpenverein und erstreckt sich im Innenbereich über zwei Stockwerke. Insgesamt stehen in der Halle über 130 Kletterrouten in sechs verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Eine weitere Kletterwand befindet sich im Außenbereich. Hinzu kommen auch Boulderangebote.