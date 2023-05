In Partenen (Vorarlberg) ist am Samstagvormittag ein Mann bei einem Unfall in einer Schreinerwerkstatt schwer verletzt worden. Der 90-Jährige war mit der Hand ins laufende Sägeblatt geraten.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall zwei Finger im vorderen Glied teilweise abgetrennt. Weil der Rentner zum Zeitpunkt des Unfall alleine in der Werkstatt war, musste er zum angrenzenden Haus um Hilfe zu holen. Die Bewohner des Hauses alarmierten anschließend die Rettungskräfte. Der 90-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.