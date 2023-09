In Imst hat sich ein Mann offenbar absichtlich der schweren Körperverletzung schuldig gemacht. Der 35-Jährige prügelte auf seine Ehefrau ein - auch als sie schon am Boden lag, machte er weiter.

Ein 35-jähriger Österreicher wird laut Polizei aufgrund bisheriger Erkenntnisse verdächtigt am 2. September 2023 gegen 20:00 Uhr seiner Ehefrau schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Demnach schlug der Mann auf offener Straße in Imst mehrmals mit den Händen auf den Körper und das Gesicht seiner bereits am Boden liegenden Frau ein.

Nach Schlägen vom Ehemann: Zeugin und Rettungskräfte helfen verletzter Frau

Eine Zeugin, die zufällig vorbeikam, setzte den Notruf ab und leistete anschließend Erste Hilfe. Auch die Rettungskräfte versorgten die Frau noch vor Ort, bevor die Retter sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Zams brachten.

Mann hat die Körperverletzung noch nicht gestanden

Der 35-Jährige und seine Frau waren laut Polizei offenbar stark betrunken. Nach weiterführenden Ermittlungen zeigte sich der 35-Jährige bei einer Befragung am 4. September 2023 nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.