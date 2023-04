Schwerer Unfall am Montagmorgen in Friedrichshafen: Ein 60-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist mit einem Auto zusammengestoßen und wurde schwer verletzt.

Der 60-Jährige war der Polizei nach am Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Goethestraße unterwegs. Ein 55-jähriger Autofahrer war ebenfalls in der Gegend unterwegs. Er wollte aus Richtung Ehlersstraße kommend nach links in die Kreutzerstraße abbiegen.

Über Motorhaube des Autos geschleudert

Dabei übersah der Autofahrer allerdings den 60-jährigen entgegenkommenden Rollerfahrer. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der 60-Jährige wurde bei dem Aufprall erst über die Motorhaube des Autos und dann zu Boden geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.500 Euro.