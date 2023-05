Immer häufiger wird wertvolle Bootsausrüstung gestohlen - auch am Bodensee. Um den Verbrechern das Leben schwerer zu machen, bietet die Polizei jetzt eine kostenlose Aktion in Lindau an.

Außenbordmotoren, Kartenplotter, Funkgeräte und Co. - auf vielen Freizeitbooten sind wertvolle Ausrüstungsgestände eingebaut. Doch im Gegensatz zum Auto, sind viele Boote leicht zugänglich. Diebe haben damit oft ein leichtes Spiel und entsprechend steigen die Eigentumsdelikte rund um den Wassersport.

Eingravierte Nummern bei Bootsausrüstung

Damit Verbrecher das Leben etwas schwerer gemacht wird, bietet die Wasserschutzpolizei jetzt eine kostenlose Gravuraktion am Lindauer Segelhafen an. Motoren und anderes wertvolles Bootsinventar kann dort am Donnerstag, 18. Mai 2023 kostenlos mit einer individuellen Nummer markiert werden. Die Aktion findet am Schwimmsteg des LSC, zwischen 10 und 14 Uhr statt.

Warum hilft eine Gravur in Außenborder und Co?

Besonders Außenbordmotoren sind nach einem Diebstahl nur schwer zu identifizieren. Der Grund: Die meisten Hersteller versehen ihre Motoren zwar mit einer Motorennummer, die ist aber üblicherweise nur mit einem Sticker aufgeklebt. Diebe entfernen diesen Sticker einfach und schon tut sich die Polizei schwer, den eigentlichen Eigentümer zu identifizieren - auch Sicherstellungen bei Kontrollen werden so beinahe unmöglich. Eingravierte Nummern, sind dagegen deutlich schwieriger zu entfernen.

Kostenlose Gravuraktion für Bootsbesitzer in Lindau: Bitte anmelden!

Wer seinen Außenbordmotor oder andere wertvolle Ausrüstungsgegenstände gravieren lassen möchte, der soll sich bitte im Vorfeld der Aktion telefonisch bei der Wasserschutzpolizei anmelden. Die Telefonnummer lautet 08382-9100.