Am Flughafen Memmingen hat die Polizei wieder mehrere Verstöße aufgedeckt. Unter anderem hatten drei Jugendliche offenbar den Unterricht geschwänzt um länger im Urlaub bleiben zu können.

Bei der Einreisekontrolle am Mittwoch von Flügen aus Tirana (Albanien) und Sofia (Bulgarien) wurden insgesamt drei Jugendliche festgestellt. Diese unterlagen alle der Schulpflicht und besuchten offensichtlich nicht den Unterricht. Weil weder in Bayern noch in Baden-Württemberg aktuell Schulferien sind, wurde an den jeweiligen Schulen angefragt. Keiner der Drei hatte für das Fernbleiben vom Unterricht eine Befreiung. Aus diesem Grund erstattete die Grenzpolizei Anzeigen und informierte die Schulbehörde.

Aufenthalt um 16 Tage überzogen

Bei der Ausreisekontrolle am Mittwochvormittag zum Flug nach Pristina (Kosovo) wurde eine 76-jährige Kosovarin festgestellt. Diese hatte der Polizei zufolge ihren legalen Aufenthalt in Deutschland um 16 Tage überschritten. Die Frau erwartet jetzt eine Anzeige wegen dem illegalen Aufenthalt. Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen konnte die Dame ihren Flug antreten.