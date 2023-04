Am Mittwoch war am Allgäu Airport erneut mehrfach die Grenzpolizei im Einsatz.

Messer bei Kontrolle entdeckt

Zunächst stellten Mitarbeiter bei einer Sicherheitskontrolle am Vormittag ein Einhandmesser fest, daraufhin wurde die Grenzpolizei informiert. Dem 41-jährigen Besitzer wurde das Messer polizeilich abgenommen und sichergestellt, da durch die Art und Beschaffenheit des Messers eine Ordnungswidrigkeit gegeben ist, wurde der Albaner laut Polizei nach dem Waffengesetz angezeigt.

Schulpflicht missachtet

Bei der Einreisekontrolle am Mittwochabend stellten die Beamten der Grenzpolizei Gestern Abend eine 31-jährige Mutter mit ihrem 13 Jahre alten Sohn fest, die von Tuzla (Bosnien Herzegowina) nach Deutschland einreisen wollten. Auf Nachfrage gab die Mutter an, dass das Kind von der Schule befreit sei, was aber nicht stimmte. Das fehlte nach Angaben der Schule unentschuldigt, die Osterferien wurden unerlaubt verlängert. Die Mutter muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.