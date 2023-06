Am Samstag gingen bei der Polizei in Memmingen mehrere Mitteilungen über Schussgeräusche nahe der Berusschule in der Bodenseestraße in Memmingen ein.

Vor Ort traf die Polizei eine Hochzeitgesellschaft an. Während der Feier hatten Gäste einige Knallkartuschen aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Fahrzeuge wurde diese, sowie weitere Munition und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.