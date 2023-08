Am Montag fallen in Kempten gegen Mittag zwei Schüsse. Die Polizei kann dank eines Zeugen schnell eingreifen und nimmt einen Mann fest.

Es war am Montagmittag, als ein Mann den Polizeinotruf wählte, um die Beamten über eine männliche Person in Kenntnis zu setzen, die im Bereich der Gerberstraße in Kempten aus einer Pistole einen Schuss in die Luft abgegeben hatte. Sofort rückte die Polizei aus, während der Anrufer den Mann mit der Pistole weiter beobachte. Er gab den Beamten eine Personenbeschreibung des Schützen durch und sah, wie der Mann über die nahegelegene Fußgängerbrücke über die Iller lief, wo er einen weiteren Schuss in die Luft abgab.

Polizei nimmt Mann in Kempten fest, der mit Schreckschusswaffe um sich schießt

Danke des Zeugen, der der Polizei immer den aktuellen Standort des Schützen durchgab, konnten die Beamten der PI Kempten den Mann innerhalb weniger Minuten nach Abgabe des ersten Schusses antreffen und festnehmen. Vor Ort stellten die Polizisten fest,, dass der Beschuldigte die Waffe bei Erblicken der Streife in einen Graben geworfen hatte. Es handelte sich um eine sogenannte Schreckschusswaffe.

Mann wollte die Waffe testen

Der 37-jährige Mann hatte die Waffe offensichtlich weggeworfen, weil er nicht die erforderliche Erlaubnis zum Führen einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit besaß (kleiner Waffenschein). Die Beamten stellten die Waffe sicher. Der 37-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht, wo er angab, die Waffe kurz zuvor in einem Waffengeschäft gekauft zu haben. Er habe sie seiner Aussage zu Folge lediglich testen wollen.

Schütze erst vor kurzem aus Untersuchungshaft entlassen

Aufgrund seines Zustandes wurde der 37-Jährige laut Polizei in einer Fachklinik untergebracht. Weiter wird durch die Staatsanwaltschaft Kempten eine Inhaftierung des Beschuldigten angestrebt, der erst vor wenigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden war und keinen festen Wohnsitz hat. Er wird die kommenden Tage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Unbeteiligte wurden nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei weder gefährdet noch verletzt. Ein Zusammenhang mit der derzeit stattfindenden Allgäuer Festwoche ließ sich nicht erkennen.