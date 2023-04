Eine Hochzeit soll eigentlich einer der schönsten Tage im gemeinsamen Leben eines Paares sein. In München ist jetzt aber eine Hochzeit eskaliert. Eine Frau, die als Gast auf der Feier war, zog eine Schusswaffe.

Das Paar hatte am Ostersonntag seine Hochzeit in einem Hotel in München Bogenhausen gefeiert. Laut der Polizei soll es gegen 19:45 Uhr allerdings zu einem Streit zwischen einer 54-jährigen Münchnerin und einem ebenfalls 54-Jährigen Italiener gekommen sein - beide waren als Gast auf der Hochzeit. Im Zuge der Auseinandersetzung zog die Frau dann eine Waffe und bedrohte ihren Kontrahenten - dabei fielen auch Schüsse. Anschließend kam es dann zu einem Handgemenge. Die Frau und ein unbekannter Begleiter ergriffen danach die Flucht.

Frau aufgegriffen - Waffe fehlt

Noch während der Fahndung konnte eine Zivilstreife dann das Fluchtauto stoppen und kontrollieren. Dabei fanden die Beamten allerdings nur die 54-jährige Frau vor - von dem Begleiter und der Schusswaffe fehlte jede Spur. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall auf der Hochzeit glücklicherweise niemand. Die Kripo München ermittelt.