Schon wieder haben Geldautomaten-Sprenger in Bayern zugeschlagen. Diesmal traf es eine Filiale der Volksbank-Raiffeisenbank in der bei Touristen beliebten Stadt Rothenburg ob der Tauber.

Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes jagten die noch unbekannten Täter gegen 4:10 Uhr gleich drei Geldautomaten in der Bahnhofstraße in die Luft. Alle Geldautomaten waren im Vorraum der Bankfiliale aufgestellt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Verbrecher mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung der Autobahn A7. Auch diesmal soll es sich bei dem Fluchtauto möglicherweise um einen Audi handeln.

Polizei bittet um Hinweise zur Geldautomatensprengung in Rothenburg

Im Zusammenhang mit der jüngsten Geldautomaten-Sprengung in Rothenburg ob der Tauber fragt die Polizei:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Bahnhofstraße in Rothenburg ob der Tauber verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Geldautomaten-Sprengungen: Serie reisst nicht ab

Nähere Informationen zum verwendeten Sprengstoff und der Höhe der Beute liegen derzeit noch nicht vor. Bereits in den vergangenen Tagen schlugen in Bayern mehrfach Geldautomatensprenger zu. In der Nacht zum Freitag schlugen Täter in Berkheim bei Memmingen zu und sprengten auch dort einen Geldautomaten. Auch hier suchte die Polizei bislang erfolglos nach der Verbrecherbande.

Zuvor hatten Täter auch in Fürth eine Geldautomaten in die Luft gesprengt und waren dann mit der Beute geflüchtet. Auch in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg sprengten Unbekannte vergangene Woche einen Automaten. Die Anzahl der gesprengten Geldautomaten hat in Bayern zuletzt wieder deutlich zugenommen.