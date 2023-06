In Kempten ist eine Seniorin am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden. Die unbekannten Betrüger hatten die 76-Jährige angerufen und sie überzeugt einen Beutel Goldmünzen als angebliche Kaution an einen Abholer zu übergeben.

Der Polizeimeldung zufolge tischten die Betrüger der 76-Jährigen die übliche Geschichte auf. Eine enge Freundin soll einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und ihr drohe jetzt eine Gefängnisstrafe. Nur mit der Zahlung einer Kaution könne die Strafe abgewendet werden. Die Rentnerin glaubte die Geschichte.

Seniorin erkennt Betrug erst nach Übergabe

Kurz nach Mittag übergab die Seniorin an der Markthalle am Königsplatz eine Tüte Goldmünzen an einen unbekannten Mann. Der Abholer verließ dann zu Fuß den Übergabeort. Erst später erkannte die 76-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.