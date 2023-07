In Neu-Ulm hat ein Verkehrsteilnehmer am Montag plötzlich das Bewusstsein verloren. Mehrere mutige Passanten leisteten sofort Erste Hilfe.

Am Dienstagmorgen haben mehrere Passanten in Neu-Ulm einem 57-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Der Mann habe mit seinem Leichtkraftrad gegen 8:30 Uhr an einer Ampel in der Wiblinger Straße gehalten und war plötzlich ohnmächtig zur Seite gekippt, berichtet die Polizei.

Medizinischer Notfall in Neu-Ulm: Erste Hilfe rettet vermutlich ein Leben

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um den bewusstlosen Mann und führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm dann die Wiederbelebungsmaßnahmen und brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde er weiter versorgt. Laut der Polizei haben die mutigen Helfer dem 57-Jährigen vermutlich das Leben gerettet.