In Hohenems (Vorarlberg) haben zwei junge Männer in einem Zug randaliert und dabei zwei Menschen verletzt. Die beiden 18 und 17 Jahre alten Männer waren bereits aufgefallen, weil sie wahllos an Häusern geklingelt hatten um ihr Handy aufzuladen. Die Polizei musste einschreiten und schickte die Männer weg.

Am Bahnhof Götzis zertrümmerten die beiden dann eine Glasflasche und randalierten in der Fußgängerunterführung. Ein am Bahnsteig wartender 53-jähriger Mann sprach die beiden auf ihr Verhalten an. Daraufhin bedrohten die Männer den Fahrgast mit Schlägen und mit einem "Messer in den Rücken", wie es in der Polizeimeldung heißt.

Drohungen und Schläge

Gegen 07:00 Uhr stieg der Mann in den Zug ein und die beiden jungen Männer folgten ihm. Im Zug drohten sie ihm erneut mit Schlägen. Beim Einfahren in den Bahnhof Hohenems verpasste der 18-Jährige dann dem 53-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Als der 61-jährige Lokführer einschritt und die beiden aus dem Zug verweisen wollte, griff der 18-Jährige auch ihn an. Durch einen Faustschlag ins Gesicht erlitt der Lokführer eine Platzwunde an der Oberlippe.

Zeuge greift ein

Ein 53-jähriger Passant eilte daraufhin dem Lokführer zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen. Er konnte den Schlägen jedoch ausweichen und den gewalttätigen Angreifer festhalten. Der 17-Jährige, der laut Polizei bisher nur verbal gedroht hatte, wollte den Passanten angreifen und dem 18-Jährigen zu Hilfe kommen. Der 53-jährige, blutüberströmte Fahrgast konnten den zweiten Burschen aber abhalten, auf den Boden bringen und festhalten.

Tritte gegen Kopf

Der Schläger, den der Passant zwischenzeitlich los lies, weil er sich beruhigt hatte, ging auf den am Boden liegenden Fahrgast, der den zweiten Burschen fixierte, zu und trat ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Die Polizei konnte die Schlägerei schließlich beenden.

Fahrgast schlimm verletzt

Der 53-Jährige erlitt Brüche in der Augenhöhle, mehrere Platzwunden, starke Prellungen und Abschürfungen am Kopf, besonders im Gesicht. Der Lokführer erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Der Passant blieb unverletzt, ebenso die beiden Angreifer. Die Polizei zeigte die beiden jungen Männer wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung, Ordnungsstörung, aggressivem Verhalten und Beleidigung an.