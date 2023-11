Am Hauptbahnhof München eskaliert ein Streit, es entwickelt sich eine Schlägerei. Eine mutige Nonne griff ein und ging dazwischen.

Am Münchner Hauptbahnhof ist am Montagnacht ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern eskaliert. Laut der Bundespolizei gerieten die beiden Männer im Alter von 32 und 40 Jahren gegen 1 Uhr nachts im Zwischengeschoss des Bahnhofs aneinander und stritten zunächst verbal. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug dann der 40-Jährige seinem Gegenüber mit dem Faust ins Gesicht und trat anschließend gegen den Kopf des am Boden liegenden 32-Jährigen.

Schlägerei am Hauptbahnhof München: Mutige Nonne greift ein

Eine zufällig vorbeikommende Nonne (51) sei dann auf die Situation aufmerksam geworden und habe eingegriffen, so die Polizei. Sie hielt den 40-Jährigen beherzt davon ab, weiter auf sein Opfer einzutreten. Ein 34-jähriger Mann eilte der Ordensfrau daraufhin zu Hilfe und unterstützte sie bis zum Eintreffen der Polizei.

Gewaltdelikt in München: 40-Jähriger ist Wiederholungstäter

Die Polizeibeamten nahmen den Angreifer fest und brachten ihn auf die Wache der Bundespolizei. Da der 40-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war, wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Körperverletzung am Münchner Hauptbahnhof: Opfer in Schutzgewahrsam - Nonne verhindert Schlimmeres

Der 32-jährige Mann zog sich bei der Schlägerei eine stark blutende Gesichtsverletzung zu, wollte allerdings keine ärztliche Behandlung. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,4 Promille nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam. Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-Jährigen. Die 51-jährige Nonne habe durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert, so die Polizei weiter.

Hauptbahnhof München: Täglich viele Reisende

Der Hauptbahnhof in München wird täglich von rund 413.000 Reisenden und Besuchern genutzt und ist der am drittstärksten frequentierte Fernbahnhof der Deutschen Bahn in Deutschland. Mit der geplanten Inbetriebnahme der Zweiten Stammstrecke erwartet die Deutsche Bahn dann täglich bis zu 850.000 Reisende täglich. Damit wäre der Hauptbahnhof München dann der größte ÖPNV-Knoten in Europa.