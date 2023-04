Nachdem es in den vergangenen Wochen zu mehreren Schießereien im Großraum Stuttgart gekommen ist, ermitteln die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm zusammen mit dem LKA Baden-Württemberg auf Hochtouren. Am Samstagabend überprüften die Beamten in großangelegten Kontrollen in mehreren Städten knapp 200 Menschen und Fahrzeuge. Am Vorabend nahmen sie bereits einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest.

Mehrere Schießereien erschütterten in den vergangenen Wochen die Bevölkerung im Großraum Stuttgart. Nachdem am 25. Februar ein 66-Jähriger in Plochingen und am Tag zuvor eine 21-Jährige in Eislingen durch Schüsse schwer verletzt wurden, arbeiten nun die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) zusammen. Doch die Ermittlungen sind komplex, heißt es von Seiten der Polizei. Gemeinsam versuchen sie mit Hochdruck die Fälle zu klären und prüfen etwaige Zusammenhänge, so die Polizei. Die Beamten ziehen auch die Sonderkommission "Goethe" mit ein, die beim Polizeipräsidium Ludwigsburg eingerichtet wurde, nachdem am 8. April im Städtchen Asperg nahe Stuttgart ein 18-Jähriger getötet und ein weiterer 18-Jähriger schwer verletzt wurde. "Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können hierzu noch keine Aussagen getroffen werden", erklärte die Polizei.

Beamten nehmen Tatverdächtigen fest

Am Freitag nahmen Spezialkräfte der Polizei einen 20-Jährigen fest, der im Verdacht steht, an einer Schießerei am 17. März in Stuttgart-Zuffenhausen beteiligt gewesen zu sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Polizisten überprüfen knapp 200 Fahrzeuge und Menschen

Am Samstagabend überprüften dann mehr als 150 Polizisten in einer großen Kontrollaktion in Stuttgart sowie in den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Ulm knapp 200 Fahrzeuge und Menschen an relevanten Örtlichkeiten. Ein Mann leistet bei seiner Kontrolle Widerstand, so die Polizei. Die Beamten sprachen acht Platzverweise aus. Als sich zwei Jugendliche weigerten, diesen nachzukommen, nahmen die Beamten sie solange in Gewahrsam bis ihre Aufsichtspersonen sie abholten.

Polizei ermittelt weiter

"Wir setzen alles daran, um die Eskalation der Gewalt in der Region zu unterbinden. Hierfür bündeln wir unsere Kräfte und gehen entschieden jedem Hinweis nach", sagte Andreas Stenger, Präsident des LKA BW. "Wir werten akribisch jede einzelne Spur aus und führen die Kontrollen mit hoher Intensität weiter. Unsere Botschaft ist klar: Wir haben einen langen Atem und dulden keine rechtsfreien Räume", so Stenger.

Derweil schoss am Sonntag ein Unbekannter in Geislingen mit einer Schreckschusswaffe aus einem Auto. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit den bisherigen Schießereien im Großraum Stuttgart gibt. Entsprechende Erkenntnisse gebe es nicht, heißt es im Polizeibericht.