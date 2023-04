In Lindau ist in der Nacht zum Montag eine Scheune abgebrannt. Die Feuerwehr und auch die Polizei waren im Einsatz.

Um 1:25 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über ein brennendes Gebäude in Lindau ein. Wie es in der Polizeimeldung heißt, hatte ein aufmerksamer Nachbar Feuer bemerkt, das aus einem gegenüberliegenden Holzschuppen kam. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg. Die Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Holzschuppen zügig löschen. Dass das Feuer auf das daneben stehende Wohnhaus übergriff, konnten die Einsatzkräfte verhindern. Allerdings war die Scheune bereits komplett ausgebrannt.

Brandursache noch unklar

Wie eine Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei sagt, gab es bis auf einen Feuerwehrmann, der sich leichte Brandblasen zuzog, keine Verletzten. Der Feuerwehrmann musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden dürfte jedoch ziemlich hoch sein. Ersten Schätzungen nach beträgt der Schaden etwa 260.000 Euro. Auch ein Auto, das nahe der Scheune parkte, wurde von den Flammen beschädigt. Warum die Scheune Feuer fing, ist noch völlig unklar. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Lindau und den Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Mit der weiteren Sachbearbeitung wird die KPS Lindau betraut. Insgesamt waren 60 Kräfte der Feuerwehr Lindau im Einsatz.