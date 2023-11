In Bad Wörishofen musste am Montagvormittag ein Hotel kurzfristig evakuiert werden. Der Grund war ein Brand in der Sauna des Hauses.

In Bad Wörishofen hat am Montagvormittag die Sauna eines Hotels am Denkmalplatz gebrannt. Alle Gäste und das Hotelpersonal wurden evakuiert. Nach Angaben der Polizei stellten die Einsatzkräfte vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hotels fest. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Feuer in Bad Wörishofen: Hotelgäste kurzfristig in anderem Hotel untergebracht

Erste Schätzungen der Polizei ergaben, dass bei dem Feuer ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks konnte keine statischen Beeinträchtigungen feststellen. Die Hotelgäste wurden während der Löscharbeiten in einem benachbarten Hotel untergebracht und konnten bereits kurze Zeit später zurückkehren.

Feuer war im Bereich des Saunaofens ausgebrochen

Laut der Polizei war die Sauna etwa eine Stunde vor dem Ausbruch des Brandes in Betrieb genommen worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer im Bereich des Saunaofens entstand. Die genaue Brandursache ist aber noch unklar. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen führt die Ermittlungen weiter. Neben der Polizei waren auch 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort.