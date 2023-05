Illegal in Deutschland unterwegs war am Dienstag ein serbischer Sattelzugfahrer. Er geriet auf der A7 bei Illertissen in eine Kontrolle.

Auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der A7 bei Illertissen kontrollierte das Bundesamt für Logistik und Mobilität am Dienstag den Lkw-Verkehr. Dabei überprüften die Beamten auch einen Lkw aus Österreich, den ein 57-jähriger Serbe lenkte. Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne Aufenthaltserlaubnis nach Deutschland eingereist war und auch keine EU-Fahrerbescheinigung besaß.

Serbischer Sattelzugfahrer muss Sicherheitsleistung zahlen

Der Fahrer musste deshalb einen dreistelligen Geldbetrag als Sicherheitsleistung zahlen, ehe er weiterfahren durfte. Von dem österreichischen Unternehmen forderte die Polizei eine mittlere vierstellige Summe.

Der Serbe muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz strafrechtlich verantworten. Auf die Firma, für die er unterwegs war, kommt eine Anzeige nach dem Güterkraftverkehrsgesetz zu. Außerdem informierte die Polizei das Zollamt über den Vorfall.