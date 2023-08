Die Polizei zieht nach dem gestrigen Festwochenabend eine weitgehend positive Bilanz. Nur in den frühen Morgenstunden kam es zu zwei Fällen von Körperverletzung.

Nachdem am Vorabend der Festwoche sechs Polizeibeamte bei Einsätzen am Freitag verletzt wurden, lief der Samstagabend etwas ruhiger ab. Der Polizei zufolge waren etwas mehr als 13.000 Besucher am gestrigen Samstagabend auf der Festwoche. Der Abend verlief weitgehend friedlich und ohne größere Störungen. Nur vereinzelt kam es zu Straftaten, bei denen die Polizei einschreiten musste.

Kopfstoß ins Gesicht

So kam es beispielsweise beim Verlassen des Festwochengeländes kurz vor 01:00 Uhr zwischen mehreren Besuchern zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der ein stark betrunkener 55-jähriger Mann seinem 25-jährigen Kontrahenten auf den Hinterkopf schlug. Im weiteren Verlauf verpasste der Mann einer 24-jährigen einen Kopfstoß in das Gesicht. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen.