Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.09.2023, 20:00 Uhr und Sonntag, 24.09.2023, 14:00 Uhr wurden in der Frundsbergstraße durch einen bislang unbekannten Täter mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der Täter verkratzte die auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 4.500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Memmingen erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 08331/100-0.

Schaden auch in Immenstadt

Von Samstag auf Sonntag wurde der Pkw eines Mannes in der Hornstraße beschädigt. Das Fahrzeug stand abseits der Straße in einem Hof geparkt. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat mittels eines spitzen Gegenstandes die Beifahrertüre zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. (PI Immenstadt)