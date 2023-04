Ein 19-Jähriger überschlägt sich bei Roggenburg in Neu-Ulm mit seinem Auto und verletzt sich. Der junge Mann war zuvor gegen einen Baumstumpf gefahren.

Der 19-jährige Autofahrer war am Sonntagnachmittag um kurz vor 14 Uhr mit seinem Wagen von Deisenhausen kommend in Richtung Ingstetten unterwegs gewesen. Kurz vor Ingstetten verlor er laut Polizei dann in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er nach rechts von der Straße ab, wo er mit einem dort stehenden Baumstumpf kollidierte.

19-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus

Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Wagen des 19-Jährigen überschlug. Das Auto blieb anschließend auf der Seite liegen. Der junge Mann konnte sich selbstständig daraus befreien. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

30.000 Euro Schaden

Sein Auto musste mit einem Kran und einer Winde geborgen werden. An dem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Straße musste zur Bergung des Fahrzeugs zeitweise gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Ingstetten und Roggenburg waren neben der Polizei ebenfalls zur Unterstützung an der Unfallstelle im Einsatz.