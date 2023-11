Die Polizei hat am Mittwoch einen Rezeptfälscher in Kempten erwischt. Der Mann verletzte dabei jedoch eine Polizistin.

Mitarbeiter einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Kempten haben am Mittwoch einen Rezeptfälscher auffliegen lassen. Der 39-jährige Mann wollte sich dort verschreibungspflichtige Medikamente verschaffen. Dazu hatte der Mann ein gefälschtes Rezept vorgelegt.

Kempten: Rezeptfälscher will fliehen und verletzt dabei Polizistin

Als die alarmierten Beamten in der Apotheke eintrafen, wollte der 39-Jährige die Flucht ergreifen. Dabei stieß er die Polizistin zunächst zur Seite. Die Beamten konnten den Mann dennoch festhalten. Bei der Rangelei wurde die Polizistin leicht an der Hand verletzt. Den Mann erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.