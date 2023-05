Er war auf dem Weg zu einem Einsatz - und wurde selbst in einen Unfall verwickelt: Am Freitag ist ein Rettungswagen in Memmingen mit einem Auto zusammengekracht.

Der Rettungswagen und ein Notarztwagen waren nach Angaben der Polizei mit Sondersignalen auf dem Weg zu einem Einsatz in Memmingen. Als an der Kreuzung der Donaustraße zum Adenauerring der Notarzt in die Kreuzung fuhr, sprang die Ampelanlage auf Rot.

Rettungswagen übersieht Daimler an der Kreuzung in Memmingen

Der nachfolgende Rettungswagen fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit an die Kreuzung und hielt davor an. Nachdem die Fahrbahn augenscheinlich frei war, fuhr der Rettungswagen wieder an - doch dabei übersah er eine 65-jährige Daimlerfahrerin, die die Donaustraße entlang fuhr und die Kreuzung geradeaus passieren wollte.

Müllfahrzeug schränkt Sicht an der Kreuzung ein

Dass beide sich nicht sahen, könnte auch daran liegen, dass ein Müllfahrzeug, das ebenfalls an der Kreuzung stand, die Sicht einschränkte. Die 65-jährige konnte das Martinshorn zudem nicht dem Rettungswagen zuordnen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.