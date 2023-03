Ein Rennradfahrer ist in Ravensburg gestürzt. Der Mann wurde schwerverletzt.

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem Rennrad in der Straße Rautbrühl, als er während der Fahrt stürzte. Eine Passantin fand den bewusstlosen Mann auf der Straße liegend und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.