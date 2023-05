In Steinbach, einem Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg ist ein Mann nach einem Sturz mit seinem Rennrad verletzt worden. Der Aufprall war so heftig, dass dabei sein Fahrradhelm zu Bruch ging.

Der 51-Jährige war bei hohem Tempo auf dem Fuß- und Radweg in Freßlesreute wegen eines Fahrfehlers ins Bankett geraten. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Mann mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Außerdem erlitt er einen laut Polizei "deutlichen Schlag" auf den Kopf, der glücklicherweise durch seinen Fahrradhelm geschützt war. Der Aufprall war allerdings so heftig, dass der Helm brach.

Hoher Schaden an Rennrad

Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus. An dem Rennrad entstand der Polizei zufolge ein Schaden im dreistelligen Bereich.