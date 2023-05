Ein Feuer ist am späten Sonntagabend in einem Reihenhaus in Füssen ausgebrochen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein Anwohner bemerkte am späten Sonntagabend, dass ein Reihenmittelhaus in Füssen komplett in Flammen stand, berichtet die Polizei. Die Feuerwehren Füssen, Schwangau, Rieden und Hopfen rückten an, um den Brand zu löschen. Obwohl sie alles gaben, konnten sich nicht verhindern, dass die Flammen auf das Dach des Reihenmittelhauses und die beiden angrenzenden Dächer übergriff.

Reihenmittelhaus in Füssen brennt zum Teil komplett aus

Das Reihenmittelhaus brannte zum Teil komplett aus, berichtet die Polizei. Die betroffenen Dachstühle wurden durch das Feuer stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 500.000 Euro. Außerdem wurden bei de Brand zwei Menschen leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar, heißt es von Seiten der Polizei.

100 Feuerwehrkräfte sind vor Ort im Einsatz

Die Feuerwehren Füssen, Schwangau, Rieden, Hopfen sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren mit insgesamt circa. 100 Einsatzkräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Füssen und der Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD). Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

Feuer bricht in einem Salzlager bei Willofs aus - 150.000 Euro Sachschaden

Dieser Brand war am Pfingstsonntag aber nicht der einzige in der Region. In Willofs brach in einem Salzlager ein Feuer aus. Bereits wenige Minuten, nachdem der Brand entdeckt worden war, stand das Gebäude komplett in Flammen, berichtet die Polizei. Der Lagerplatz des Bauhofs Dösingen mitsamt seiner Gebäude brannte komplett nieder. Der Sachschaden beträgt zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine Woche zuvor hatte es bereits in einem Kuhstall in Untrasried gebrannt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von 1,5 Millionen Euro. Außerdem konnten nur acht der rund 150 Kälber und Rinder gerettet werden. Die meisten kamen in den Flammen ums Leben.