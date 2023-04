Zwei Wildunfälle haben sich laut Polizei am Donnerstagmorgen in Jengen und Waal ereignet. Zwei Autofahrern lief jeweils ein Reh vors Auto. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Ein 56-Jähriger fuhr mit seinen Auto von Weicht (Gemeinde Jengen) in Richtung Stockheim, als ihm kurz hinter dem Ortsausgang ein Reh vors Auto lief. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Weil das Tier nach dem Unfall flüchtete, verständigte die Polizei den zuständigen Jagdpächter für die Suche.

Reh stirbt bei Crash

Ein ganz ähnlicher Unfall geschah ebenfalls in den frühen Morgenstunden auf der Strecke von Unterdießen nach Waal. Dort war ein 40-jähriger Autofahrer unterwegs, als ihm ein Reh vors Auto lief. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Reh überlebte jedoch den Unfall nicht. Es blieb tot am Fahrbahnrand liegen.