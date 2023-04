Die Polizei in Tirol sucht nach zwei unbekannten Männern, die am Freitag den 14. April eine Frau in Götzens (Innsbruck Land) überfallen haben. Die beiden Täter waren in die Wohnung eingedrungen und hatten die Frau mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt.

Bislang ist bekannt, das beide Männer unmaskiert und unbewaffnet waren, als sie gegen 16:30 Uhr bei der 69-Jährigen klingelten. Als die Frau öffnete, drangen die Täter in die Wohnung ein. Während einer der Männer die Frau in Schach hielt, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen.

Täter lassen Seniorin gefesselt zurück

Die Täter hielten sich einige Zeit in der Wohnung auf und fesselten ihr Opfer mit Klebeband an einen Stuhl. Sie raubten Bargeld, Schmuck und zwei Handys. Die Polizei geht von einem Beuteschaden im fünfstelligen Bereich aus. Nachdem sie die Seniorin ausgeraubt hatten, flüchteten sie aus der Wohnung und ließen ihr Opfer gefesselt zurück.

Beschreibung der Täter

Die 69-Jährige konnte sich knapp zwei Stunden nach der Tat selbst befreien und rief über das Telefon einen Angehörigen an. Durch die Fesselung erlitt die Seniorin leichte Verletzungen an den Armen. Am nächsten Tag wurde der Vorfall bei der Polizei angezeigt. Die Ermittler suchen jetzt mit folgender Personenbeschreibung nach den Tätern:

1. Täter:

Ca. 45 Jahre alt, südländisches Aussehen

etwas über 180 cm groß

gepflegt, dunkle Haare, leichter Bart

braune Augen, abgebrochener Schneidezahn

Er sprach deutsch und italienisch

Er trug enge, dunkle Jean, blauer Pullover, dunkle Sportschuhe, Handschuhe

2. Täter:

Ebenfalls ca. 45 Jahre alt, südländisches Aussehen

Ca. 165 cm groß, leichter Bauchansatz, ungepflegt

er trug eine lange Jacke, Mütze, Handschuhe

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 059133/70-3333 melden.