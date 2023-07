Eine Bank überfallen wollte am Freitagnachmittag ein Mann in Ravensburg. Er hatte allerdings keinen Erfolg und flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Mann betritt vermummt Bank in Ravensburg und versucht sie zu überfallen

Der Mann betrat nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr eine Bank in der Mittelöschstraße in der Weststadt in Ravensburg. Vermummt ging er in den Kundenraum und verlangte einen fünfstelligen Euro-Betrag. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er dem Bankangestellten.

Doch zu Geld kam er nicht. "Anschließend suchte er unverrichteter Dinge das Weite", schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei machten sich anschließend auf die Suche nach dem Mann. Die Fahndung verlief bisher allerdings ohne Erfolg.

Kripo ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung

Die Kriminalpolizei übernahm mittlerweile die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung. Nun bittet sie auch die Bevölkerung um Hilfe. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Älter als 60 Jahre

etwa 1,70 Meter groß

Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeans. Außerdem hatte er dunkle Sandalen mit weißer Sohle an und trug einen braunen oder olivgrünen Fischerhut. Darunter hatte der Mann eine Perücke mit grau-silbernen schulterlangen Haaren auf dem Kopf. Während der Tat trug er eine dunkle Sonnenbrille, eine FFP2-Maske und transparente Einmalhandschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07541/7010 bei der Polizei melden.