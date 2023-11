In Kempten ist ein Jugendlicher am Samstag überfallen worden. Der Täter hatte den 17-Jährigen in der Nähe des Allgäu Forums angegriffen. Die Kripo Kempten ermittelt und hat bereits einen möglichen Tatverdächtigen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall gegen 23:45 Uhr in der Bahnhofstraße vor dem westlichen Eingang des Forums. Der Täter hat dem 17-jährigen Opfer, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gebracht. Anschließend hielt er ihm ein Messer an den Hals und forderte Bargeld.

Täter entkommt mit nur zehn Euro

Der 17-Jährige gab dem Täter zehn Euro. Anschließend ließ dieser von ihm ab und flüchtete zu Fuß. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte mittlerweile ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Augsburg ermittelt werden. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Überfalls. Sie sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 melden.