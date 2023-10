Nach einem Raubüberfall auf zwei Männer in Aichstetten hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Die Täter hatten die beiden Opfer über ein Dating-Portal in eine Wohnung gelockt und dort ausgeraubt.

Nach zwei Raubüberfällen am 18. und 27. September in Aichstetten hat die Polizei zwischenzeitlich weitere Tatverdächtige festgenommen. Zwei Männer im Alter von 28 Jahren waren über ein Dating-Portal in eine Wohnung gelockt worden. Dort hatten mehrere Tätern und Täterinnen die Männer angegriffen und ausgeraubt.

Festnahme von fünf Verdächtigen am 2. Oktober

Die Männer wurden der Polizei zufolge bei den Überfällen nicht unerheblich verletzt. In einem Fall hoben die Täter vom Bankkonto eines ihrer Opfer mehrere tausend Euro ab. Am 2. Oktober meldete dann die Polizei Ravensburg die Festnahme von drei Männern und zwei Frauen, die verdächtigt werden, die Männer ausgeraubt zu haben.

Weitere Täter in Untersuchungshaft

Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurden in der vergangenen Woche einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Insgesamt befinden sich mittlerweile fünf Tatverdächtige, darunter zwei 18 und 19 Jahre alte Männer und eine 21-jährige Frau in Untersuchungshaft.