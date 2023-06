Sechs Tage lang hat die Polizei die Geschwindigkeit auf der B32 bei Senden kontrolliert. Das Ergebnis: Weit über 2.000 Fahrer waren teils deutlich zu schnell.

Polizeibeamte der Verkehrspolizei in Günzburg haben jetzt sechs Tage lang Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 32 bei Neu-Ulm durchgeführt. Mit einem Blitzeranhänger kontrollierten sie dabei den Verkehr in Richtung des Autobahnkreuzes Senden. Das Resultat der Kontrollen vom 22. Juni 2023 bis 28 Juni 2023: Viele Verkehrsteilnehmer waren deutlich schneller als mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs.

Über 2.000 Verstöße bei Kontrolle

Weit über 2.000 Verkehrsteilnehmer seien während der Geschwindigkeitskontrolle schneller als 100 km/h gefahren, so die Polizei. Rund 2.000 Fahrerinnen und Fahrer sogar so schnell, dass sie nun mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen. Weitere 250 Personen erhielten ein Verwarngeld.

Mehr als 100 Fahrverbote nach Kontrolle bei Neu-Ulm

Deutlich mehr als 100 mal stellte die Polizei auch Geschwindigkeitsverstöße fest, die nun ein mindestens einmonatiges Fahrverbot nach sich ziehen. Der Spitzenreiter war dabei ein Autofahrer, der mit über 200 Stundenkilometern erwischt wurde. Gegen einen weiteren Fahrer leitete die Polizei auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Der Mann zeigte den Beamten während der Geschwindigkeitskontrolle den Mittelfinger.

B32 besonders gefährlich

Laut Polizei handelt es sich bei dem kontrollierten Streckenabschnitt um eine besonders gefährliche Straße. In der Vergangenheit hätten sich dort mehrfach schwere Verkehrsunfälle mit teils tödlichem Ausgang ereignet.