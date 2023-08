Einen Schaden von rund einer Millionen Euro haben Randalierer in der Nacht auf Samstag in der Berufsschule in Rosenheim verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht auf Samstag, 29. Juli, stiegen Unbekannte in einen Gebäudekomplex in der Salinstraße in Rosenheim ein, in dem sich unter anderem eine Berufsfachschule befindet. Nach Informationen der Polizei drehten die Täter anschließend die Wasserhähne in den drei Stockwerken der Berufsfachschule auf und fluteten dadurch über Nacht das Schulgebäude und auch angrenzende Objekte.

Randalierer kleben sämtliche Türschlösser in Berufsschule Rosenheim mit Sekundenkleber zu

Außerdem klebten die Unbekannten sämtliche Türschlösser, vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss, mit Sekundenkleber zu. Ein Verantwortlicher für das Gebäude entdeckte am frühen Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr den Schaden. Die Grundstücksverwaltung schätzt den Sachschaden, der durch den Vandalismus an Mauerwerk, Fußböden, Zimmertüren und eingestellten Arbeitsmaschinen entstand ist, derzeit auf rund eine Millionen Euro.

Polizei Rosenheim sucht nach Zeugen

Die Polizei in Rosenheim nahm die Ermittlungen dazu auf und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08031/2000 mit der Polizeiinspektion Rosenheim in Verbindung setzen.