Eine 24-jähriger Mann hat Montagnacht im Klinikum Memmingen randaliert. Die Polizei musste ausrücken.

Gegen 22:50 Uhr wurde die Memminger Polizei in das Klinikum in Memmingen gerufen. Der Grund: Ein 24-jährige Mann hatte in dem Krankenhaus zu randalieren begonne und warf unter anderem mit Stühlen um sich.

Mann lässt sich nicht beruhigen: Polizei muss Gewalt einsetzen

Die alarmierten Beamten wollten den Mann zunächst beruhigen. Da dies allerdings nicht gelang, brachten ihn die Beamten zu Boden und fesselten ihn. Dabei setzte sich der 24-jährige Mann derart heftig zur Wehr, dass er einen Polizisten am Knie verletzte.

Täter bleibt im Klinikum

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands musste der Mann im Klinikum Memmingen bleiben. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-jährigen Randalierer eingeleitet.