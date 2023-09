Ein 81-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall in Nassereith in Tirol verletzt. Der Mann krachte mit seinem Rad gegen einen Baum.

Am Dienstag, um 17:50 Uhr, fuhr der 81-jährige Deutsche gemeinsam mit seiner 67-jährigen Gattin durch ein Waldgebiet bei Nassereith in Richtung Ortszentrum. auf dem Fußsteig, Reithgassele in Richtung Ortszentrum Nassereith. Die Beiden fuhren mit ihren Fahrrädern auf einem schmalen Fußstein, wie die Polizei berichtet. Die 67-Jährige fuhr voraus.

Der 81-Jährige, der ohne Helm und nur mit kurzer Hose und Sandalen unterwegs war, kam dann jedoch mit seinem alten Herrenfahrrad vom schmalen Steig ab. Er prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unfall ins Krankenhaus Zams.