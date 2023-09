Am Mittwoch ist in Bobingen ein Radfahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der 73-Jährige war mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Um 16.30 Uhr war der 73-Jährige gemeinsam mit einem Bekannten auf der Wertachstraße in westlicher Richtung unterwegs. Die beiden Männer fuhren der Polizeimeldung zufolge auf den für Radfahrer in beide Richtungen freigegebenen Gehweg.

Radler stirbt im Krankenhaus

Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Kleintransporter auf der Lechallee in nördliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Wertachstraße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer prallte dabei gegen die Front des Transporters und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 73-Jährigen ins Krankenhaus Bobingen, wo er laut Polizei kurz darauf an seinen Verletzungen verstarb.

Gutachten soll Unfallursache klären

Ein von der Staatsanwaltschaft Augsburg angefordertes Gutachten soll nun die genaue Unfallursache klären. Zu diesem Zweck mussten die Polizei Bobingen und die Freiwillige Feuerwehr Bobingen die Wertachstraße bis 19.00 Uhr komplett sperren.