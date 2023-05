In Ravensburg ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen getötet worden. Der 56-Jährige war auf einem Radweg mit einem anderen Radler zusammengestoßen. Dabei geriet er auf die Wangener Straße (B32), genau in dem Moment fuhr ein LKW die Straße entlang.

Nach Angaben der Polizei erfasste der LKW den Fahrradfahrer, der tödliche Verletzungen erlitt. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Radfahrer, mit dem der tödlich Verunglückte zusammengestoßen war, erlitt mittelschwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

LKW-Fahrer erleidet Schock

Der LKW-Fahrer erlitt der Polizei zufolge einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Polizei musste die Wangener Straße während der Unfallaufnahme mehrere Stunden sperren.