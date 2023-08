In Altshausen ist am Montagnachmittag ein Quad-Fahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 21-Jährige war offenbar zu schnell unterwegs und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Polizei zufolge war der junge Mann mit seinem Quad in der Blönriederstraße unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach auf einem Kiesweg bei einem Sportplatz das Heck aus und prallte gegen einen Stein.

Schwerer Sturz

Nach der Kollision stürzte der 21-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.