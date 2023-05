Zu einem jungen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sind am Sonntagnachmittag mehrere Streifen des Polizeireviers Weingarten in die Scherzachstraße ausgerückt

Als die Beamten den 17-Jährigen in eine Fachklinik bringen wollten, hielt dieser ein Messer in der Hand und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich unverletzt überwältigen und festnehmen. Weil er bei seiner Festnahme nach zwei Beamten trat, wird gegen den 17-Jährigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er wurde nach dem Einsatz wie vorgesehen in die Obhut einer psychiatrischen Fachklinik übergeben.