Statt Briefe auszutragen hat ein Postbote am Freitag in München mehrere hundert Briefe einfach in Mülltonnen und Altkleidercontainer entsorgt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Freitag einen Postboten in München dabei beobachtet, wie er Post, die er eigentlich austragen sollte, einfach in einem Altkleidercontainer und mehreren Mülltonnen entsorgte. Gegen 14:30 Uhr informierte er die Polizei darüber. Vor Ort entdeckte die Polizei dann tatsächlich mehrere hundert Briefe im Mülltonnen und Altkleidercontainer in der Merianstraße und Trivastraße. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Beschreibung des Postboten

Der Postbote wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 1,75 Meter groß

Post-Arbeitsbekleidung

kurzes Haar

südeuropäisches Erscheinungsbild

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat in dieser Zeit im Bereich der Landshuter Allee, Dom-Pedro-Straße, Fuertererstraße und Hübnerstraße in Neuhausen etwas gesehen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.