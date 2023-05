Zu einer hohen Geldstrafe wurde jetzt Ostallgäuer verurteilt, nachdem er im Dezember Polizisten vor einem Füssener Club beleidigt hatte

Das war ein teurer Partyabend für einen jetzt 39-jährigen Ostallgäuer. Weil er im Dezember betrunken in einer Füssener Disko randaliert, Polizisten beleidigt und sich ihnen widersetzt hatte, wurde er jetzt zu einer Geldstrafe von 4.900 Euro verurteilt.

Ostallgäuer bedroht und beleidigt Polizisten vor Füssener Disko

Wie die Polizei damals berichtete, hatte der Sicherheitsdienst des Füssener Clubs drei 27 bis 38 Jahre alte Männer des Hauses verwiesen, weil sie betrunken in der Disko randaliert hatten. Doch das wollten die drei Pfrontener nicht akzeptieren. Sie versuchten immer wieder in den Club zu gelangen, so dass die Security schließlich die Polizei rief.

Die Beamten sprachen mehrere Platzverweise aus, was die Männer aber überhaupt nicht interessierte. Als der damals 38-jährige Rädelsführer anfing, die Polizisten zu bedrohen und zu beleidigen, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

Kumpels gehen auf Polizei los - Beamten setzen Pfefferspray ein

Seine Kumpels wollten ihn daraufhin helfen und gingen auf die Polizisten los. Die griffen zum Pfefferspray, worauf die Angreifer schnell von ihrem Vorhaben abließen. Der 38-Jährige musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Außerdem wurde er angezeigt.