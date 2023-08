Zwischenfall bei der Bundesligapartie des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach: Ein Polizei gibt einen Schuss ab - versehentlich.

Während der Bundesligapartie des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag ist ein Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizisten gefallen. Nach Angaben der Polizei wurde die Waffe versehentlich abgefeuert.

Mehrere Polizeibeamte nach Schussabgabe verletzt - Auch Fan-Bus und Polizeifahrzeug beschädigt

Der Schuss hatte sich gegen 17:30 Uhr aus der Dienstwaffe eines Polizisten gelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich dabei um ein Versehen. Drei Polizeibeamte erlitten dabei ein Knalltrauma, ein weiterer Beamter zog sich eine Schürfwunde zu. Unbeteiligte seien durch die Schussabgabe nicht verletzt worden. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord wurden bei dem Zwischenfall aber ein Polizeiauto und ein Fan-Bus beschädigt.

LKA Bayern in Ermittlungen involviert

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Das bayerische Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen miteinbezogen, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Wo genau sich der Schuss aus der Polizeiwaffe gelöst hatte, gab die Polizei nicht bekannt.

Stadion war während der Partie Augsburg-Möchengladbach voll besetzt

Insgesamt befanden sich bei dem ersten Bundesliga-Spiel der beiden Mannschaften in der Saison 2023/2024 30.660 Zuschauer im ausverkauften Stadion. Anpfiff der Partie war um 15:30 Uhr - rund zwei Stunden vor dem Zwischenfall. Der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich am Ende mit einem 4:4-Unentschieden.

Das ist der FC Augsburg

Der FC Augsburg hat 22.560 Mitglieder (Stand Juli 2023). Nach der Meisterschaft in der Bayernliga in der Saison 2001/02 gelang dem Team dann in der Saison 2011/2012 der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Die Saison 2014/2015 beendete der FC Augsburg sogar auf dem 5. Tabellenplatz. Seit der Bundesliga-Saison 2022/2023 ist Enrico Maaßen Cheftrainer des FC Augsburg - er übernahm die Position von Markus Weinzierl. Seine Heimspiele trägt die Mannschaft in der WWK-Arena aus.

FC Augsburg trifft auf FC Bayern

Das nächste Spiel des FC Augsburg findet auswärts beim FC Bayern München statt. Anpfiff ist am Sonntag, 27. August um 17:30 Uhr. Das nächste Heimspiel bestreitet der FC Augsburg dann Sonntag, 2. September um 15:30 Uhr.