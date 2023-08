Polizeitaucher wollten eigentlich nur im Isarkanal in München üben. Doch dabei stießen sie auf einen mysteriösen Koffer. Darin: mutmaßliches Diebesgut.

So etwas entdeckt man auch nicht alle Tage beim Trainieren! Wie erst jetzt bekannt wurde, fanden Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei München bereits am Dienstag, 11. April 2023, gegen 09:45 Uhr, während eines Übungstauchgangs im Isarkanal an der Conwentzbrücke in Thalkirchen einen schwarzen Reisekoffer.

Polizei München

Koffer wird im Isarkanal in Thalkirchen versenkt

Der Koffer lag mehrere Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Kanals. Um ihn zu beschweren, lag im Inneren eine Gehwegplatte.

Der Koffer enthielt außerdem diverse Schmuckstücke mit dazugehörigen Behältnissen, Uhren, Münzen und Schlüssel.

20 Bilder Polizei München

Auch interessant für dich: Veranstaltungstipps

So bunt und heiß wird der Juli im Allgäu: Diese Termine solltet ihr nicht verpassen

Schmuckstücke, Uhren und Münzen stammen wohl aus Diebstählen

Aufgrund des Gesamtbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt, das vor dem 11. April 2023 im Isarkanal versenkt wurde.

Die Polizei versucht nun Licht ins Dunkle zu bringen und hat deshalb folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer beobachtete vor dem 11. April 2023 in der Nähe der Conwentzbrücke in München etwas, das im Zusammenhang mit Koffer stehen könnte?

Wem sind derartige Schmuckstück abhandengekommen?

Wer kennt diese Schmuckstücke?

Polizei in München bittet Bevölkerung um Hinweise

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebesgut geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter der Telefonnummer 089/29100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Thalkirchen gehört zusammen mit Obersendling, Forstenried, Fürstenried und Solln zum Stadtbezirk 19 der bayerischen Landeshauptstadt München. Der Bezirk grenzt im Norden an die Bezirke Hadern, Sendling-Westpark und Sendling und im Osten jenseits der Isar an den Bezirk Untergiesing-Harlaching. Im Süden und Westen bildet der Bezirk die Münchner Stadtgrenze. Hier liegen außerhalb im Süden die Gemeinde Pullach im Isartal und das gemeindefreie Gebiet Forstenrieder Park sowie im Westen die Gemeinde Neuried.