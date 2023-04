Wegen illegaler Einreise und Aufenthalt in Deutschland muss sich jetzt ein 34-jähriger Serbe verantworten. Die Polizei kontrollierte den Mann am Montagabend in Neu-Ulm.

Der 34-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto am Montagabend in der Neu-Ulmer Innenstadt unterwegs, als ihn die Beamten anhielten. Während der Kontrolle legte der Mann den Beamten seine Aufenthaltsdokumente vor, welche die Polizisten schnell als Fälschung erkannten. Die Beamten erfuhren, dass sich der 34-Jährige seit über drei Monaten im Deutschland aufhält und hier einer geregelten Arbeit nachgeht.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen Serben ein

Allerdings stellten die Polizisten fest, dass sich der 34-Jährige nicht nur illegal im Bundesgebiet aufhält, sondern auch schon illegal zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland eingereist ist. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und der illegalen Einreise und Aufenthalt ein. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe zur Sicherung des Strafverfahrens an. Nachdem der 34-Jährige die Sicherheitsleistung bezahlt hatte, forderten ihn die Beamten zur Ausreise auf.