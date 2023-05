In Vorarlberg gab es am Wochenende mehrere betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten. Bei einem 82-jährigen Mann waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten eine hohe Summe.

Am Freitag wurden laut Polizei in Vorarlberg mehrere ältere Personen telefonisch auf deren Festnetzanschluss kontaktiert. Dabei gab sich ein männlicher Anrufer als Kriminalpolizist aus. Der Mann teilte den angerufenen Personen mit, dass es in der Nähe zur jeweiligen Wohnadresse einen Überfall, Banküberfall oder Einbrüche gegeben hätte. Bei den festgenommenen Tätern habe man eine Liste mit Namen gefunden auf denen auch der Name des/der Angerufenen stand. Man befürchte nun, dass der oder die Angerufene bald Opfer eines Einbruches werden wird. Aus diesem Grunde erkundigte sich der falsche Polizist nach Wertgegenstände in der Wohnung und bot an, diese abzuholen und zu sichern.

Wertgegenstände einfach vor Haus abgelegt

Ein 82-jähriger Mann glaubte dem Anrufer, der sich fälscherweise als Polizist ausgab und kam der Aufforderung nach, seine Wertgegenstände vor dem Haus abzulegen. Dadurch erlitt der 82-Jährige einen Schaden von ca. 30.000 Euro.