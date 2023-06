Zu zwei Unfällen mit Polizeiautos ist es innerhalb weniger Stunden in Augsburg und München gekommen. Ein Fußgänger wurde schwer verletzt

Polizeiauto fährt in Augsburg zu einem Einsatz und erfasst Fahrradfahrer

Am Donnerstag gegen 00:45 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei in Augsburg auf dem Weg zu einem Einsatz. Den Beamten war ein Raub gemeldet worden. Das Polizeiauto fuhr in Oberhausen die Ulmer Straße entlang und wollte an der Wertachbrücke nach links in die Wertachstraße abbiegen, berichtet die Polizei. Dort krachte der Streifenwagen mit einem Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Fußweg der Wertachbrücke Richtung Norden fuhr.

Der Radler wurde bei dem Crash verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrradfahrer 1,2 Promille intus hatte. Die Polizei prüft nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

Polizeiauto erfasst Fußgänger in München

Am Mittwochmorgen hatte es in München ebenfalls einen Unfall mit einem Polizeiauto gegeben. Gegen 08:00 Uhr war ein Streifenwagen der Münchner Polizei auf der zweispurigen Lerchenauer Straße stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen überquerte ein 70-jähriger Münchner an der Fußgängerampel am U-Bahnhof Olmpiazentrum die Straße. Zeugen berichteten laut Polizei, dass die Fußgängerampel eigentlich auf Rot stand. Der 70-Jährige soll das aber ignoriert und die Lerchenauer Straße betreten haben. Weil direkt vor der Fußgängerfurt ein Linienbus der MVG am Straßenrand hielt, konnten die Polizistinnen den Fußgänger nicht gleich sehen.

Fußgänger kracht gegen Kotflügel und Windschutzscheibe

Als der 70-Jährige hinter dem Bus den zweiten Fahrstreifen betrat, erfasste ihn das Polizeiauto. Der Mann krachte zuerst gegen den Kotflügel des Streifenwagens und dann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Der 70-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst musste ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Die 27-jährige Polizistin, die am Steuer des Polizeiautos saß, wurde leicht verletzt. Ihre 52-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Polizeiauto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Lerchenauer Straße stadteinwärts gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun.